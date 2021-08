Wandeling op landgoed Biljoen

VELP – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen begeleiden op woensdag 11 augustus een middagwandeling over landgoed Biljoen in Velp. Biljoen is een oud landgoed met een kasteel met bijbehorend koetshuis, pachtboerderijen, beken en vijvers, parkbos en weiden. De natuur van het landgoed is bijzonder met oude bomen, een beek en veel waterpartijen met cascades. Er komen bijzondere en soms zeldzame plant- en diersoorten voor. Het is een aantrekkelijk gebied om in te wandelen. De boswachter besteedt aandacht aan de historie, cultuur en natuur van het landgoed. Het kasteel en het privé-gedeelte van het park worden in deze wandeling niet bezocht. De start is om 14.00 uur vanaf de P+R aan de oostzijde van het NS Station in Velp. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/activiteiten.

Foto: Floor ten Brink