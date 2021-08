LOENEN – Op zondag 8 augustus verzorgen de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een prachtige wandeling op de Loenermark. Augustus is de heidemaand op de Veluwe. Als alles meezit bloeit de heide en kunnen de wandelaars genieten van de prachtige kleuren en geuren. Naast de heide is er natuurlijk ook aandacht voor andere flora en fauna. De wandeling begint om 14.00 uur. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/activiteiten.

Foto: Arie de Knegt