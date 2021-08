Wandel en Handel in de Wijk Ooi

DOESBURG – Wandel en Handel en Winkel je Rijk in je Wijk. Dat is het motto van de alternatieve rommelmarkt, die op zondag 5 september wordt gehouden in de wijk Ooi in Doesburg. Na het succes van de eerste editie in december vorig jaar leek een vervolg een logische stap.

Inwoners zetten deze dag tussen 12.00 en 16.00 uur een tafeltje voor hun huis, in de voortuin of op de oprit. Hierop kunnen zij allerhande spulletjes aanbieden. Een mooie manier om spulletjes te verkopen, nu er nog steeds weinig markten en beurzen zijn. Ook een weggeefhoek maken of iets voor kleine prijsjes aanbieden is natuurlijk mogelijk. Kopers gaan naar huis met wat nieuws, verkopers hoeven niet naar de stort en de spullen gaan een tweede leven tegemoet. Denk bijvoorbeeld aan boeken en tijdschriften, speelgoed, kleding en textiel, woonaccessoires en kleine meubelen. Ook kinderen kunnen natuurlijk op een kleedje hun spulletjes verkopen.

Particulieren kunnen zich aanmelden om mee te doen. Alle adressen worden verzameld op een plattegrond, zodat bezoekers weten waar iets te koop of gratis af te halen is. Deelnemers kunnen bovendien een vlag buiten hangen om goed zichtbaar te zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Wilma ter Horst via wgmterhorst@hotmail.com, onder vermelding van Wandel en Handel en Winkel je Rijk in je Wijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wandel en Handel gaat in principe door bij elk weertype, behalve bij harde wind. Waait het heel hard, dan wordt het evenement een weekje opgeschoven.