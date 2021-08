VV Dieren zoekt nieuwe speelsters

DIEREN – Het eerste dameselftal van vv Dieren is op zoek naar nieuwe speelsters. Het team speelt op zaterdag wedstrijden en komt uit in de derde klasse. Het elftal bestaat uit dames in de leeftijd van 16/17 tot en met 30 jaar en traint op maandag en woensdag van 20.15 tot 21.45 uur. “Op onze trainingen is het gezellig, maar zijn we ook opzoek naar verbetering”, omschrijven de voetbalsters. Dames die een keer willen meetrainen, kunnen een keer kennis komen maken. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken met Joanne Tiecken via joannetiecken@msn.com of met Linsey Regelink via de_drieling@live.nl.

Daarnaast is het team nog op zoek naar een leuke trainer. “Ben jij sportief, gezellig, wil je winnen, maar gun je ook iedereen een plekje in het veld? Dan zijn wij op zoek naar jou!”, luidt de oproep. Belangstellenden kunnen een bericht met CV sturen naar voetbalzaken@vvdieren.nl.

Overigens zijn er ook mogelijkheden voor voetballers jonger dan 16/17 jaar die willen kennismaken met vv Dieren of recreatief voetballen zonder competitie-verplichting. Belangstellenden kunnen hiervoor mailen naar voetbalzaken@vvdieren.nl.

www.vvdieren.nl