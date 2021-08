Vrouwenkoor Phoenix stapt op de fiets

BRUMMEN – Zeventien zangeressen van Vrouwenkoor Phoenix zijn op woensdag 29 juli op de fiets gestaptvoor de jaarlijkse zomerfietstocht. Dit keer ging het koor richting de Warkense Molen in Warnsveld. Daar stond koffie met koek klaar en kregen de dames een rondleiding door het museum. Daarna ging de rit door het schitterende Achterhoekse landschap verder richting Hotel-Restaurant Ehzerwold in Almen, waar een heerlijk lunchbuffet klaarstond. Aan het eind van de middag kwamen de zangeressen weer terug in Brummen en tikte de kilometerteller 44 kilometer aan.

De koorleden hebben genoten van de tocht en van het feit dat ze elkaar na lange tijd weer konden ontmoeten. Op 26 augustus gaan de wekelijkse repetities weer van start. Dames die mee willen zingen, zijn altijd welkom bij het gezellige en actieve koor. De repetities zijn op donderdagavond in Plein 5 in Brummen.

www.vrouwenkoorphoenix.nl