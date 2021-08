DOESBURG – Zondag 29 augustus is er weer een openlucht vlooienmarkt in Doesburg. Op het terrein aan de Drempter Dijk, naast ‘t Olde Ras, staan van 9.00 tot 16.00 uur kramen opgesteld. Hier worden tweedehands spulletjes verkocht, antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad, kleding en ga zo maar door. Er zijn toiletten aanwezig en ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Er zijn brede looppaden en er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld om iedereen de ruimte te geven. Bezoekers betalen 3 euro entree, kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Er is gratis parkeergelegenheid.

Wie nog overtollige spullen te koop aan wil bieden, kan een kraam of een grondplaats huren bij organisator Animo Vlooienmarkten. Dit kan via www.animo-vlooienmarkten.nl of tel. 06-39108152.