Vincent Buitenhuis nieuwe directeur Veluwonen

EERBEEK – Vanaf 1 oktober 2021 is Vincent Buitenhuis de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Veluwonen. Hij volgt Marco de Wilde op, die op 1 juli naar Woonstede in Ede ging.

Vincent is op dit moment manager strategie en wonen bij SSH& (studentenhuisvesting in Arnhem en Nijmegen). Hij kent de woningcorporatiesector dus van binnenuit. Daarvoor was hij directeur van Kences, de brancheorganisatie voor sociale studentenhuisvesters en een samenwerkingsverband van dertien woningcorporaties. Vincent zegt zelf: “De nabijheid en betrokkenheid van Veluwonen bij haar huurders, woningzoekenden en hun dorpen spreken me erg aan. Ik zet me dan ook graag in voor de ambities en uitdagingen die er liggen. Voor zowel mijzelf als Veluwonen is dit de start van een nieuw hoofdstuk, maar wel van hetzelfde boek.”

Jan Meems, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘We hebben in Vincent Buitenhuis een goede opvolger gevonden. We zijn ervan overtuigd dat hij samen met het managementteam en de medewerkers het succes van Veluwonen de komende jaren voortzet. We zijn blij dat hij voor onze woningcorporatie heeft gekozen. We wensen hem een heel fijne tijd bij Veluwonen.”