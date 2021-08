HALL – Stichting Ouderenwerk Hall heeft op donderdag 5 augustus mevrouw Hooghoudt te gast. Zij is beter bekend als Jotte de verhalenvertelster en zij zal een paar mooie verhalen vertellen over lang vervlogen tijden en tradities op de Veluwe. De middag wordt gehouden in de Wheme en begint om 14.00 uur. De toegang is vrij.