Veilig de weg op met de buurtbus

LEUVENHEIM – De leden van Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim kwamen dinsdag 27 juli bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. Voorzitter Rein Put was zeer tevreden over dat, ondanks de coronabeperkingen, toch een meerderheid van de leden aanwezig was op de uitgestelde vergadering.

Deze avond werden vier leden gefeliciteerd met het succesvol afleggen van de door Keolis verplichte rijvaardigheidstest voor chauffeurs van 75 jaar en ouder. Drie van de geslaagden waren aanwezig en zij kregen het bijbehorende getuigschrift overhandigd.

Rein Put heette de nieuw aangestelde buurtbuscoördinator van vervoerder Keolis welkom, die op zijn beurt duidelijke uitleg gaf over de noodconsessie waar Keolis deze twee jaren aan gehouden is en welke rol de buurtbusssen hierin spelen.

Ook werd gemeld dat de aanloopproblemen met de ventilatie-apparatuur in de bussen achter de rug zijn, zodat het eventuele besmettingsrisico voor passagiers en chauffeurs in de bus geminimaliseerd is. Het aantal passagiers stijgt elke week, langzaam maar zeker.