Vaccinatie zonder afspraak in GGD-bus

DIEREN / VELP – GGD Gelderland-Midden gaat met een vaccinatiebus prikken op locatie. Zo kunnen mensen die hun vaccinatie willen zonder afspraak het vrijwillige Janssen-vaccin halen. Hiermee zijn zij met één prik volledig gevaccineerd. Dit is mogelijk voor 18-plussers. Bij vaccinatie is het nodig een ID-bewijs mee te nemen en een mondkapje te dragen in de bus.

Ook wie vragen heeft over het vaccineren tegen corona kan terecht in de vaccinatiebus. De artsen geven uitleg en antwoorden. Wie nog te jong is of liever gevaccineerd wil worden met een ander vaccin dan Janssen kan in de bus een afspraak maken voor een vaccinatie op één van de normale priklocaties van de GGD.

In onze regio komt de GGD-bus naar Velp-Zuid en Dieren. De bus staat op woensdagen 11 en 18 augustus van 9.00 tot 17.30 uur op het Ericaplein in Dieren. Op zaterdag 14 en donderdag 19 augustus is de bus van 9.00 tot 17.30 uur te vinden op het Churchillplein in Velp-Zuid.

www.ggdgm.nl/vaccinatiebus