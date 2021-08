Uitstapje voor Loenense ouderen

LOENEN – Het bestuur van De Bruisbeek in Loenen heeft een datum geprikt voor het ouderenuitje. Het uitstapje wordt gepland op vrijdag 15 oktober vanaf 13.00 uur. De bestemming van het reisje blijft nog een verrassing. Wie mee wil, dient tegen die tijd wel te beschikken over een coronabewijs. Het bestuur hoopt ruim van te voren duidelijkheid te kunnen geven of het reisje door kan gaan, in verband met mogelijk veranderende coronaregels.