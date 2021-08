Tuinconcert Duo Upon the Wind in Velp

VELP – Duo Upon the Wind verzorgt op woensdag 11 augustus een concert in de tuin van Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. Het programma duurt van 20.00 tot 21.00 uur en kaarten zijn te reserveren via www.eenpassievoorboeken.nl/tuinconcerten.

Duo Upon the wind bestaat uit blokfluitiste Sabine d’Hont en zanger en (barok)gitarist Remco Jacobs. Samen brengen zij een concert met Engels renaissance- en barokmuziek van onder andere Dowland, Holborne en Purcell en muziek van Remco Jacobs. Op het programma staan snelle opzwepende dansen en mooie langzame melodieënm met daarbij enkele oude en nieuwe songs. Sabine zoekt bij elk stuk een passend instrument en speelt op negen verschillende blokfluiten.

Remco Jacobs behaalde in 2015 het bachelorsdiploma Musician 3.0 en in 2018 het masterdiploma aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Tijdens deze opleiding ontwikkelde hij zich tot een creatief maker van songs en composities. Als barokgitarist maakt hij deel uit van verschillende oude muziekensembles. Remco treedt regelmatig op als solist en in ensembleverband. Hij heeft twee cd’s gemaakt met eigen composities.

Sabine d’Hont studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium bij Baldrick Deerenberg en Leo Meilink en vervolgde haar studie gedurende een jaar bij Kees Boeke in Italië. Zij gaf concerten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Canada. Daarnaast volgde zij cellolessen en speelde in verschillende oude muziekensembles. Sabine geeft regelmatig concerten, als solist en in kamermuziekensembles.