Training Rolstoel en Sport

ARNHEM – Uniek Sporten regio Arnhem start op 13 september met een training Rolstoelvaardigheid en Sport, in samenwerking met Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Basketball Experience NL (BEN). De training is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven en/of tijdens sportactiviteiten gebruik maken van de handbewogen rolstoel.

Tijdens de trainingen wordt er samen volop geoefend om optimaal gebruik te maken de (sport)rolstoel. Er wordt tijdens de trainingen onder andere gewerkt aan het bevorderen van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen positief beïnvloeden en andere rolstoelgebruikers ontmoeten. Tevens wordt er tijdens drie avonden kennis gemaakt met verschillende rolstoelsporten die worden gegeven door verenigingen uit de regio Arnhem. Zo zullen de deelnemers kennismaken met handbiken, rolstoeldansen en rolstoelbasketbal.

Er zijn vijf trainingen op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur bij Klimmendaal Revalidatiespecialisten, gebouw A, aan de Heijnoordseweg 5 in Arnhem. De trainingen zijn op maandag 13 september, 20 september, 27 september, 4 oktober én 11 oktober. Inschrijven kan tot woensdag 1 september via j.harteman@unieksporten.nl. Vermeld in de mail naam, geboortedatum, woonplaats en telefoonnummer. Deelname aan de training is gratis.