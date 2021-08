Taalspreekuur bij de bibliotheek

EERBEEK – Ook in de zomervakantie is er iedere week een taalspreekuur in de bibliotheek in Eerbeek. Bezoekers kunnen hier terecht met vragen of voor hulp bij de Nederlandse taal. Elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur zit een taaldocent klaar om hulp te bieden. Er zijn ook lesboeken en makkelijke leesboeken om de leesvaardigheid te verbeteren. Het spreekuur wordt verzorgd door het Taalhuis, dat laagdrempelig hulp biedt aan mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Iedereen kan binnenlopen bij het spreekuur of een afspraak maken via taalhuis@bibliotheekbrummenvoorst.nl. Het spreekuur is gratis en is voor leden en niet-leden van de bibliotheek.