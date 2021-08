Stoomtrein rijdt over de Veluwe

BEEKBERGEN – De stoomtrein van de VSM gaat weer rijden. Vanaf het stoomdepot in Beekbergen kan er regelmatig een ritje worden gemaakt. Vooraf reserveren is verplicht en in de trein en het stoomdepot zijn de nodige maatregelen getroffen voor een veilig dagje uit.

De nostalgische treinreis kan alleen in station Beekbergen worden begonnen en dat kan alleen door vooraf te reserveren. Het vertreksein klinkt om 10.00 en 13.30 uur. De ochtendrit gaat naar Apeldoorn en Eerbeek en terug. ’s Middags rijdt de stoomtrein vanuit Beekbergen naar Dieren en terug. Op de stations en halte onderweg kan niet in- of uitgestapt worden.

Met een rustig gangetje en met regelmatig fluiten bij overwegen, gaat de stoomtreinreis over de prachtige Veluwe. Dit seizoen is er als extra service voor elk gezelschap een gratis exemplaar van De StoomCourant. Aansluitend aan de treinrit is er de mogelijkheid om in Beekbergen het imposante stoomdepot te bezoeken.

In de loop van het hoogseizoen rijdt de VSM stoomtrein op woensdagavonden vanuit Beekbergen als de Summer-Night Express. Een sfeervolle rit, waarbij de reizigers genieten van het voorbijtrekkende landschap in het zachte avondlicht. Voorafgaand aan de Summer-Night Express kan de reiziger de sfeer van vroegere tijden beleven. Ook voor de deze rit moet gereserveerd worden op www.stoomtrein.org.

