Stolperstein voor dominee Gerrit Plantagie in Dieren

DIEREN – Vrijdag 20 augustus heeft Jan Bloemendal samen met burgemeester Carol van Eert een Stolperstein gelegd voor het huis aan de Zutphensestraatweg 24 in Dieren. Dit monument is ter nagedachtenis aan dominee Gerrit Plantagie die hier heeft gewoond.

Dominee Plantagie wordt gezien als één van de initiatiefnemers van het verzet in Dieren tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

Gerrit Plantagie werd in 1933 aangesteld als dominee in Dieren. Daar was hij een zeer geliefd en gewaardeerd predikant, toen op 10 mei 1940 de Duitse troepen het dorp binnen trokken. Al snel kwam de dominee in aanraking met een van de ontluikende verzetsorganisaties. De Opstandingskerk aan de Zutphensestraatweg was een echte verzetshaard. Onder de preekstoel waren wapens verborgen en ook was er een radiozender verstopt. Menig onderduiker op doorreis vond er onderdak en een schuilplaats.

Dominee Plantagie had steeds meer moeite zijn afkeer tegen de nazi’s te verbergen en dat was tijdens zijn preken ook goed te horen. Hij wist dat hij gevaar liep. Voordat hij werd opgepakt, sliep hij al nachtenlang niet meer thuis in de pastorie, maar in de kerk. De Dierense predikant werd verraden, op 21 januari 1944 gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd. Hij stierf op 24 maart op 47-jarige leeftijd in het Duitse concentratiekamp Dachau aan de vlektyfus.

Stolpersteine

Jan Bloemendal, achterneef van Gerrit Plantagie heeft de plaatsing van deze Stolperstein voor het woonhuis, de pastorie, in Dieren aangevraagd. Een Stolperstein (of struikelsteen) is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een gedenkteken dat in het trottoir wordt geplaatst voor woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd of vermoord zijn. Verspreid over heel Europa liggen Stolpersteine. In Nederland zijn inmiddels 7000 stenen te vinden. De steen in Dieren is de eerste Stolperstein in de gemeente Rheden. Bij de plaatsing afgelopen vrijdag waren onder andere familieleden van de heer Plantagie aanwezig en afgevaardigden van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, Buurtschap van Dieren, Comité Rheden in Oorlogstijd, Comité 4 en 5 mei Rheden en de Protestantse gemeente Dieren.

Steen des Aanstoots

Jan Bloemendal noemde de Stolperstein in zijn toespraak ook een ‘Steen des Aanstoots’ vanwege de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wees de aanwezigen erop dat het belangrijk blijft om te herdenken en respect te tonen voor de mensen actief waren in het verzet. Burgemeester Carol van Eert trok een parallel naar het heden. “Wij moeten nooit vergeten.” Dat zijn we volgens de burgemeester verplicht aan ds. Plantagie en de anderen die voor onze vrijheid streden. In tijden van onderdrukking is het belangrijk dat er mensen opstaan die leiderschap tonen.