VELP – Riëtta Veldhuis van Inbalance met Riëtta start op 20 augustus met stoelyoga voor senioren in de Elleboog in Velp. Stoelyoga is de minst belastende vorm van yoga en draagt bij aan een gezond lichaam. Het kan tot op hoge leeftijd worden beoefend en is geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en de oefeningen doet ieder op zijn of haar eigen niveau. De lessen zijn wekelijks op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via Riëtta Veldhuis, tel. 06-21943199 of inbalancemetrietta@hotmail.com.

www.inbalancemetrietta.com