Stem op Leukste uitje van Gelderland

REGIO – Leden van de ANWB kunnen hun stem uitbrengen in de verkiezing ‘Leukste uitje van Gelderland 2022’. Een vakjury heeft een top-12 vastgesteld waarop tot en met 31 oktober kan worden gestemd. In onze regio is De Spelerij in Dieren genomineerd, evenals de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe. Stemmen kan via www.anwb.nl/landvananwb/verkiezing-leukste-uitje. De winnaars worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

Voor de landelijke verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ nomineert de ANWB 39 uitjes. Dit zijn uitjes met een bezoekersaantal boven de 450.000. Burgers’ Zoo, Het Nationale Park De Hoge Veluwe, het Nederlands Openluchtmuseum, de Apenheul en kinderpretpark Julianatoren zijn genomineerd in de provincie Gelderland.