Star Wars-film van Mauro (16) gaat in première in Filmhuis Doesburg

ANGERLO – Zestien jaar en dan al je eigen film in première in bij Filmhuis Doesburg. Mauro Mundhenke uit Doesburg deed het. Hij schreef, produceerde, regisseerde filmde én monteerde zijn eigen Star Wars-film, getiteld De Kracht van de Bron. De film wordt op zaterdag 18 september vertoond in Het Arsenaal in Doesburg.

Bijna twee jaar was hij ermee bezig, maar nu ligt er dan ook een mooie film van ongeveer een half uur lang. Hij heeft er heel wat bloed, zweet en tranen in zitten, maar Mauro is hartstikke trots op het resultaat. “Ik wilde al een poosje een eigen film maken en dat is nu eindelijk gelukt”, vertelt de jonge filmmaker. Dat de film zich in de wereld van Star Wars zou afspelen, was voor hem al snel duidelijk. “Ik ben groot fan, dus dat was een logische keuze.”

Mauro schreef zelf het scenario. Voor de kenners: het verhaal speelt zich af tussen film 6 en 7. Darth Vader is net dood en Kaylo Ren staat op en sticht The First Order – de slechteriken in het Star Wars universum. “Het verhaal draait om drie vrienden die in verzet gaan tegen The First Order. Ze vechten in een oneindige strijd tegen ‘the dark side’ en raken verstrikt in een verhaal vol verraad en conflict, waarin ze hun eigen vriendschap op het spel zetten.”

Mauro nam zelf de rol van slechterik op zich, hij speelt Kaylo Ren, het enige karakter dat uit de films is overgenomen, maar is ook zonder masker te zien in een andere rol. Zijn broertje Mylo Mundhenke en vriendinnen Danique en Djara Burgmeijer vormen het centrale drietal in de film. Maar ook Mauro’s tante speelt een rolletje en zelfs zijn oma is opgetrommeld om de rol van generaal Lea Organa op zich te nemen.

Het was nog een hele toer om de planning rond te krijgen, vertelt Mauro. “We planden de filmdagen zo dat we alle scènes op één locatie in één keer opnamen. Dat betekent dat we de film door elkaar hebben opgenomen. Het was soms hard werken, maar iedereen was heel gemotiveerd en het was ook heel gezellig.”

Nadat de scènes waren vastgelegd, was het aan Mauro om van alle beelden één geheel te maken. Ook zorgde hij voor de juiste muziek en special effects, waar Star Wars natuurlijk bekend om staat. Dat was nog een flinke klus, vertelt Mauro: “Ik ben een keer 8 uur bezig geweest voor een scène van 5 seconden, dan denk je wel even, waar ben ik aan begonnen? Maar ik ben trots op het resultaat.”

Nu deze eerste productie klaar is, is het voor Mauro wel duidelijk dat hij de filmwereld in wil. Hij heeft nog één jaar Havo voor de boeg op Het Rhedens in Dieren en wil daarna een filmopleiding doen in Utrecht of Amsterdam. “Het liefst zou ik regisseur worden en als het even kan in het buitenland. Ik heb door het maken van deze film wel ontdekt dat ik echt deze kant op wil.”

Star Wars De Kracht van de Bron gaat op 18 september in première in Filmhuis Doesburg, maar deze voorstelling is, door de beperkte capaciteit van de ruimte in verband met corona, alleen voor genodigden. Op YouTube zijn al trailers te vinden en hier komt na de première ook de film online op het account van mundhenkefilm.

Foto: De hoofdrolspelers van Star Wars De Kracht van de Bron, van links naar rechts: Mylo Mundhenke, Danique Burgmeijer, Mauro Mundhenke en Djara Burgmeijer