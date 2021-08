Sp geeft extraatje voor kinderen in armoede

DOESBURG – De SP Doesburg geeft een extraatje aan kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Zij krijgen via het uitgiftepunt in Doesburg een bon om iets voor zichzelf te kopen bij warenhuis Staarink.

Bij gezinnen die in armoede leven en afhankelijk zijn van de voedselbank, gaat het vakantiegeld vaak op aan eten of afbetaling van schulden. Zo blijft er nooit een extraatje over voor de kinderen, zelfs niet in vakantietijd.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft is in Doesburg is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. SP vindt dit een serieus probleem en zet zich in voor armoedebestrijding. Dit extraatje is leuk, maar is volgens gemeenteraadslid Nicole Hammink niet genoeg. “Wij willen dit structureel aanpakken en zullen hier werk van maken bij de volgende begroting. Het is niet mogelijk om nog verder te bezuinigen op armoedebestrijding en minimabeleid. Het aantal mensen in armoede neemt toe en hun positie wordt uitzichtlozer.”

De voedselbank is blij met het extraatje voor de kinderen. Toch vindt ook zij dat er veel te weinig gebeurt en noemt het beleid van Gemeente Doesburg zelfs onmenselijk, zegt de SP. De medewerkers van de voedselbank maken zich volgens de Doesburgse fractie zorgen over een groep mensen die wel degelijk de voedselbank nodig heeft, maar die niet wordt bereikt. Dit zijn met name oudere mensen. “Eigenlijk is de groep mensen in Doesburg die onder de armoedegrens leeft nog groter dan we denken”, aldus de SP.