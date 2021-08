Robert de Haan is karten niet verleerd en wint NK

VENRAY / EERBEEK – Robert de Haan komt dit jaar in de autosport uit in het Ginetta G40 Junior Championship en combineert dat met karting in de ID Engines Shifter-klasse. Het 15-jarige talent uit Eerbeek was met afstand de sterkste bij de NK-wedstrijd op de kartbaan van Raceway Venray. Pole position wist De Haan niet te pakken, maar tijdens de drie races kwam hij met voorsprong over de finish.

De eerste NK-wedstrijd in Strijen moest De Haan vanwege zijn deelname aan het Britse kampioenschap aan zich voorbij laten gaan, maar het gemis aan meters in de nieuwe schakelklasse brak hem zeker niet op. “Het ging heel goed. Drie races gewonnen en in elke race heb ik kunnen wegrijden van de rest. Het was een topdag en ik ben super blij met dit resultaat. Het is jammer dat ik vanwege de Ginetta niet alle NK-races kan rijden, maar dan is het wel gaaf om de dag winnend af te sluiten.”

De Shifter-klasse van ID Engines is dit jaar nieuw. “Het is een gave klasse om te rijden. Het gaat best wel hard. Met een 4-takt motor is het heel anders rijden en schakelen dan bijvoorbeeld een KZ. Bij de KZ rij je heel hoog in toeren, kun je super laat remmen. Met de Shifter moet je toch netter rijden, maar dat maakt het zeker niet minder leuk. Ik blijf de autosport en het karten voorlopig combineren. Karten is leuk om te blijven doen en altijd mijn ding geweest. Naast het zelf karten begeleid ik ook een andere rijder, super leuk om te doen.”

In het Ginetta G40 Junior Champioship heeft De Haan nu drie races achter de rug. Dat was op de circuits van Thruxton, Snetterton en Brands Hatch. “Het is echt een gave klasse. Een hele moeilijke auto om te rijden en je leert er heel veel van. Ik vind het een goede klasse voor mijn eerste jaar in de autosport. We rijden op veel gave circuits. Het gaat goed en ik sta nu achtste in het kampioenschap en ben tweede rookie.”

Onlangs won De Haan in Magny-Cours het Franse Formule 4-talentenprogramma van Feed Racing. De coureur uit Eerbeek was de sterkste van maar liefst 70 coureurs. Door die overwinning mag hij komend jaar in de Formule 4 uitkomen voor het team van oud-wereldkampioen Formule 1 Jacques Villeneuve en Patrick Lemarié. Het is nog niet bekend of dat het Italiaanse of het Spaanse kampioenschap wordt.

“Het Italiaanse kampioenschap is sterker bezet, maar budgettair ook duurder. De Spaanse Formule 4 is ook echt een goed kampioenschap, dus dat zou ook heel mooi zijn. Het is super gaaf om met Formule-auto’s te gaan rijden en dit is een ideaal moment daarvoor in mijn carrière. Ik hoop daarna de Formule 3 en de Formule 2 te halen. Daar ga ik mijn best voor doen. Het eerste doel is in de Formule 4 een stoeltje voor de Formule 3 af te dwingen.”

Foto: RaceXpress.nl/Bas Kaligis