Rick Evers: Nectarinebewaarplek

Natuurlijk weet ik heus wel dat er grotere problemen op de wereld zijn dan mijn nectarines. Daarom vond ik deze zomerperiode een goed moment. Het halve land is op vakantie en de andere helft heeft vast geen moeite met een luchtig onderwerp. Goed. Nectarines dus. Hoe bewaar je die eigenlijk?

Ik ben dol op nectarines. Hoewel er ook een tijd was waarin ik het maar nepperzikken vond. Dat geef ik eerlijk toe. Die naam alleen al. Nectarine. Nogal aanstellerig voor een perzik met een gladde huid. Vond ik toen hè. Maar inmiddels moet ik hier toch op terugkomen. Een nectarine is een topvrucht. Sappig, ietsje zoet en heerlijk zacht van smaak. Misschien is het wel mijn lievelingsfruit.

Als ik hem kan opeten tenminste. Want er zit een groot nadeel aan nectarines: probeer ze maar eens eetrijp te krijgen. Ik hoor mensen altijd mopperen over eetrijpe avocado’s, maar eetrijpe nectarines vormen een veel groter probleem. Het bewaren is namelijk nogal een dingetje. Misschien krijg ik na deze column goede tips binnen. Tips die ik zal koesteren, uitprinten, lamineren en voor de rest van mijn leven zal bewaren.

Het probleem. Als ik nectarines in de koelkast bewaar, blijven ze te hard om te eten. Leg ik ze op de fruitschaal in de woonkamer, dan worden ze opgegeten door zes miljoen fruitvliegjes (over fruitvliegjes gesproken: verdubbelen die lui zich elke nacht?). Een middenweg dan. De kelder. Helaas, in de kelder komt er sneller schimmel op de nectarines dan ik ze kan opeten.

U begrijpt, ik ben radeloos. Op welke plek laat ik mijn lievelingsfruit nou optimaal rijpen? De badkamer misschien? Onder mijn hoofdkussen? Tussen de hortensia’s in de achtertuin op een bedje van stro? Ik weet zeker dat ik de ideale nectarinebewaarplek over het hoofd zie. Hij moet er zijn. En ooit kom ik er achter.