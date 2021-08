Rick Evers: Ik kan er niets aan doen

Soms komen er van die onderzoeken langs waar je als man heel blij van wordt. Waar je gewoon even een vreugdedansje bij doet. Onderzoeken die je meteen doorstuurt naar je vrouw. Uiteraard met de begeleidende tekst: ‘zie je nou wel, ik kan er niets aan doen.’

“Mannen horen baby’s niet huilen.” Dat was de titel van het nieuwsbericht dat ik las. Interessant. Zeker omdat ik toevallig de nacht ervoor uitstekend had geslapen, terwijl mijn vrouw eruit was geweest voor ons kleine mannetje. Ze slaapt met oordopjes, maar had hem toch horen huilen. Hij was zijn speentje kwijt. Zelf had ik niets gehoord. Zoals zo vaak. Zoals bijna altijd eigenlijk.

Britse onderzoekers hebben ontdekt dat vrouwen bij een huilende baby direct wakker worden. Zelfs als ze heel erg moe zijn. De onderzoekers hebben testen gedaan met verschillende geluiden. Wat blijkt is dat een huilende baby voor mannen geen goede wekker is. Daar slapen we gewoon doorheen. Waar we wel meteen wakker van worden is een huilende wind of een autoalarm.

Het verschil zou te maken hebben met ons oerinstinct. Wij mannen zijn meer gefocust of gevaren die het hele gezin bedreigen. Vrouwen letten meer op het welzijn van de kinderen. Waar dat autoalarm dan mee te maken heeft, weet ik ook niet. Het is zelfs het nummer één geluid waar mannen wakker van worden. Ik vermoed dat de man, naast zijn gezin, ook graag zijn auto in bescherming neemt.

Deze column is natuurlijk vooral bedoeld voor al die jonge vaders. Mannen die ‘s nachts heerlijk slapen en het ‘s ochtends met hun vrouw aan de stok krijgen. Tegen al die mannen wil ik zeggen: vertel je vrouw dat je de nachtrust hard nodig hebt om jullie gezin te kunnen beschermen. Helpt dat niet, print deze column dan uit en leg hem op het nachtkastje van je vrouw. Eventueel kun je met een markeerstift de titel accentueren.