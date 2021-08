Rick Evers: Beachdarten

De Olympische Spelen zijn afgelopen. We hebben 36 medailles gehaald. Een record. En dat hadden er meer kunnen zijn als Formule 1 en darten ook een olympische sport waren geweest. Of wildwaterbaanzwemmen tegen de richting in. Dat kan ik namelijk zelf heel goed. Eigenlijk zijn de andere landen dus nog goed weggekomen.

Bij iedere Olympische Spelen duiken er toch weer wat vreemde sporten op. Dit jaar waren sportklimmen en skateboarden nieuw. Sportklimmen. Dat is tegen die gekleurde blokjes aan de muur omhoog klimmen. Bowlen stond ook even op de shortlist, maar viel af. Jammer. Ik wil niet iedere keer opscheppen, maar ook met bowlen had ik met twee vingers in het gat goud gepakt.

Je zou maar in zo’n olympisch clubje zitten dat moet beslissen over al die sporten. Dat kun je eigenlijk nooit goed doen. Neem darten. Van Gerwen lobbyt al jaren, maar tot nu nog zonder succes. Terwijl speerwerpen wel olympisch is. Is precies hetzelfde, alleen zijn de pijltjes wat langer. Als ik van Gerwen was, deed ik mee als speerwerper.

Het probleem is natuurlijk dat het toernooi te veelomvattend wordt als zomaar iedere sport olympisch gaat. Maar daar zijn prima oplossingen voor te bedenken. Zo ben ik voorstander van een roulatie-systeem. Speerwerpen eruit, darten erin. Vlinderslag eruit, wildwaterbaanzwemmen tegen de richting in erin. Beachvolleybal eruit, levend Stratego erin. Gewoon een beetje vernieuwen met die handel.

Trouwens, beachvolleybal, waar slaat dat op. Dat is geen sport, dat is een spelletje op het strand. Dan kun je ook wel een pingpongtafel op het strand zetten en gaan beachtafeltennissen. Of beachbadmintonnen. Of paardrijden op het strand. En het zou mij niet verbazen als we Michael van Gerwen in 2032 goud zien winnen tijdens het beachdarten.