Rhevak: Ridders van de kromme spijker

RHEDEN – Het thema van Rhevak is dit jaar ridders, prinsen en prinsessen. Het kinderbouwdorp voor kinderen uit Rheden, De Steeg en Ellecom heeft dan ook de titel ‘Ridders van de kromme spijker’ meegekregen. Rhevak wordt dit jaar gehouden van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus, dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur op het bekende Rhevak-terrein bij de Kanovijver. Vrijdagmiddag loopt het programma tot 13.00 uur en ‘s avonds is er het spetterende Rhevak-vuur ter afsluiting. Kaarten zijn dit jaar alleen online verkrijgbaar via www.rhevak.nl. Een weekticket kost 20 euro, een dagje meedoen kost 7,50 euro. Met overleg en goedkeuring van de gemeente wordt het dit jaar een wat alternatieve Rhevak. Het laatste nieuws is te volgen via www.facebook.com/Rhevak.