Rhedens Senioren Orkest in de buitenlucht

VELP – Het Rhedens Senioren Orkest kon woensdag 21 juli voor het eerst in anderhalf jaar haar kunsten weer vertonen voor publiek. Dit eerste concert werd gegeven in de buitenlucht, in de prachtige tuin van verpleeghuis ‘t Jagthuis aan de Hoofdstraat in Velp. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle bewoners tegelijk komen luisteren. Daarom kwam er een groep vóór en een andere groep na de pauze luisteren. De orkestleden hebben genoten van het enthousiaste publiek, dat af en toe meezong met bekende melodieën.