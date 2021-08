Rhedenaar brengt Hamaland tot leven in documentaire

RHEDEN – Over de geschiedenis van Gelderland in de vroege middeleeuwen is maar weinig bekend. Maar daar komt binnenkort verandering in. Thomas Wijnands, geboren en getogen in Rheden, maakte een documentaire over Hamaland, het graafschap waar onder andere zijn geboortegrond deel van uitmaakte.

Thomas, student geschiedenis, kwam de naam Hamaland tegen in een boekje over de Rhedense kerk. Hierin staat een afbeelding van een oorkonde uit 960, waarin melding wordt gemaakt van de overdracht van de kerk aan het Klooster van Maagdenburg. De kerk is gelegen in Hamaland, waar Thomas zelf eigenlijk ook nauwelijks wat vanaf wist. Zijn interesse werd gewekt en de student koos Hamaland als onderwerp van zijn afstudeerscriptie.

Thomas dook de geschiedenis van zijn geboortestreek in en raakte steeds meer geboeid. “Er gebeurde zoveel in die tijd. Neem het verhaal van Wichman van Hamaland en zijn dochters Liutgardis en Adela. Na zijn dood werd er flink gevochten om de verdeling van de erfenis.” De geschiedenis blijkt vol verraad en intriges.

Omdat er zo weinig algemeen bekend is over deze periode in de vroege middeleeuwen, besloot Thomas zijn nieuw verworven kennis te delen. Om dit voor iedereen makkelijk toegankelijk te maken, besloot hij een documentaire in elkaar te zetten. Hierin vertelt hij over zijn eigen zoektocht, maar brengt hij vooral de geschiedenis in beeld. “De film begint met mijn eigen ontdekkingstocht door het archief, maar al gauw worden de personages waar ik over lees in beeld gebracht in live action beelden. We brengen in beeld hoe het er toen uitgezien zou kunnen hebben.”

De film werd gemaakt onder de vlag van stichting Past Present. Het bestuur bestaat naast Thomas Wijnands uit Gerben Zweers en Mats Uiterwijk. Zij kregen hulp van tientallen vrijwilligers, acteurs, technici en locaties die hun deuren openden voor de filmcrew. In zo’n twintig draaidagen werden alle beelden opgenomen. De eerste bij de Dorpskerk in Rheden, waar het verhaal voor Thomas begon. Later werd nog een reis naar Duitsland gemaakt, waar de beelden werden geschoten voor de overstromingen plaatsvonden en de coronaregels weer werden aangescherpt. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de montage en nabewerking.

De film gaat op 11 september in première in het Rembrandt Theater aan het Velperplein in Arnhem. Er is een programma dat duurt van 19.30 tot ongeveer 23.00 uur waarin de documentaire wordt vertoond, maar ook uitleg wordt gegeven over het onderzoek en het maken van de film en er gelegenheid is om met de makers en acteurs in gesprek te gaan. Kaarten hiervoor kosten 20 euro en zijn te bestellen door een e-mailtje te sturen naar stichtingpastpresent@gmail.com. Zondag 12 september is de film te zien in Beek. Daarna gaan Thomas en zijn team aan de slag om andere plekken te vinden waar de film vaker kan worden vertoond, zoals bijvoorbeeld in bibliotheken en musea, zodat zoveel mogelijk mensen de documentaire kunnen bekijken.

www.docu-hamaland.nl

www.stichtingpastpresent.nl