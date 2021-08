Retrospectief: De Ericamarkt

Officieel heette het evenement de Gelderse Jaarmarkt, maar in Dieren werd het toch vooral bekend als de ‘Ericamarkt’, genoemd naar de fusie-voetbalclub Erica ’76. Die was voortgekomen uit het samengaan van Juventus en Sportclub Dieren en is een aantal jaar geleden, na een fusie met Gazelle Nieuwland, weer opgegaan in VV Dieren. Maar het bleef voor de meeste mensen gewoon de Ericamarkt.

In 2020 kwam er, na 45 edities, een einde aan. Niet door corona, maar gewoonweg omdat organisatie, publiek en standhouders er klaar mee waren. Na een enkele jaren eerder ingezette terugloop in belangstelling van publiek en handelaren en daarmee het teruglopen van inkomsten voor de voetbalclub, viel het doek. Officieel hield het oude organisatiecomité er mee op en trad zij terug om plaats te maken voor nieuwe gezichten en ideeën, maar die kans op een doorstart was nihil. Corona maakte het einde definitief.

In 1976 werd de eerste Gelderse Jaarmarkt van de kort daarvoor ontstane fusieclub Erica ’76 direct een succes. Het was de tijd waarin dergelijke braderieën enorm populair waren. Op het Dierense Callunaplein, het Ericaplein (niet genoemd naar de voetbalclub, maar naar de paarse heide met die naam) en de Wilhelminaweg stonden kramen opgesteld met de meest uiteenlopende handelswaar. Eetkraampjes, orkesten, standwerkers, rommelkramen en terrasjes wisselden elkaar af. En duizenden mensen slenterden daar tussendoor. In de hoogtijdagen trok de markt naar schatting 25.000 bezoekers!

Op deze foto uit 1998 zien we van bovenaf het Callunaplein, helemaal vol kramen. Maar vanaf pakweg 2011/2012 liepen de bezetting en de uitstraling van de markt langzaam terug. De concurrentie tussen de verschillende markten in de omgeving was moordend en steeds vaker vielen er gaten in de markt, omdat kraamhouders het in op het laatste moment af lieten weten. Organisator Jan van Ittersum en zijn collega-vrijwilligers probeerden het allemaal wat te verbloemen met het verder uit elkaar zetten van de kramen, maar de terugloop liet zich niet stoppen of omkeren. En vorig jaar was het punt waarop de niet geringe inspanning niet meer in balans was met de verdiensten, bereikt. Na 45 jaar viel het doek voor de Ericamarkt.