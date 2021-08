Retrospectief: Bakker-kruidenier Lebbink, Klarenbeek

In alle dorpen verandert veel. In de kleine dorpen verdwijnen de winkels en in de grotere dorpen komen er door sterke uitbreiding steeds meer winkels bij. Velen betreuren dat er in de dorpen zo weinig ambachtelijke winkels zijn. Bakkers, kruideniers, slagers, groenteboeren en bloemenwinkels verdwijnen. De supermarkten verkopen nu alles. Sommige kleine dorpen hebben geen enkele winkel meer.

Ook in Klarenbeek is er veel veranderd. Er was een flink aantal bakkers en kruideniers. Bijna alle bakkers hadden er een kruidenierswinkel bij. Allemaal konden ze toen de kost verdienen. De bakkers bezorgden het brood en de kruideniers haalden het boekje op en bezorgden een paar dagen later de boodschappen.

Zelfs in het buitengebied van Klarenbeek (De Kar en Klein Amsterdam) waren bakkers. Klarenbeek heeft alleen een grote supermarkt behouden. Ook is er nog een slager.

Hein Lebbink liet in 1924 op de hoek Klarenbeekseweg/Hessen Allee een bakkerij met winkel bouwen. Lebbink wilde een eigen zaak hebben. Bakkersknecht blijven vond hij maar niets. Hij bouwde een goede zaak op. In het pand was achter de bakkerij en voor de kruidenierswinkel.

Later werd de zaak opgesplitst. Zoon Henk Lebbink nam de kruidenierswinkel over. Aan de achterzijde aan de Hessen-Allee bouwde zoon Joop in 1956 een aparte bakkerszaak met woning. Later werd dit nog sterk uitgebreid.

De kruidenierszaak werd enige tijd later gesloten. Het werd tijdelijk een woonhuis voor de familie Sanders. Joop Lebbink ging door met de bakkerszaak tot 1986. Hij verkocht de zaak aan bakker Niessen. Na tien jaar vertrok Niessen weer en bakker Stok nam de brood- en banketbakkerij over. De laatste Klarenbeekse bakker is er enkele jaren geleden ook mee gestopt. Het pand staat nu leeg en eigenaar Bouwbedrijf Dijkhof heeft er plannen mee.

Bouwbedrijf Dijkhof had al eerder het aannemersbedrijf Draaijer, naast de kruidenier, overgenomen. Dijkhof kocht ook dit pand en liet de voormalige kruidenierswinkel met naastgelegen woning afbreken om plaats te maken voor een riant kantoor. Dijkhof liet de naastgelegen werkschuur, waarin in het verleden aannemer Draaijer timmerwerkzaamheden had, restaureren en dat doet nu dienst als kantoor. Op het achterliggende ruime terrein aan de Hessen Allee kwamen grote werkplaatsen, ondermeer voor de fabricage van deuren en kozijnen.