RES Achterhoek: energietransitie met zonne- en windenergie

GEM. BRONCKHORST – De acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, waaronder de gemeente Bronckhorst, willen samen met de provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel in 2030 in de Achterhoek 1,35 TWh aan duurzame energie opwekken met zon en wind. Dat staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES) 1.0 dat recent door alle dagelijks besturen van de partners is geaccordeerd.

Met de RES 1.0 bouwt de Achterhoek voort op het eigen regionale beleid dat in 2016 geactualiseerd is in de Regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek (RUA). Hier ligt de basis voor de bijdrage van 1,35 TWh. Netbeheerder Liander heeft berekend dat het elektriciteitsnetwerk deze opwek aankan. “Ruim een derde is al gerealiseerd door de bestaande zonne- en windparken en door projecten waarvan we weten dat die eraan komen. Het resterende deel willen we vooral met grootschalige zon-op-dak projecten realiseren en met windenergie, waarover we per gemeente afspraken hebben gemaakt,” zegt Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek en tevens wethouder duurzaamheid in Doetinchem.

Na de verkenning voor de RES 1.0 blijkt dat er in de Achterhoek veel ruimte is om duurzame energie op te wekken met zon en wind. “Maar we willen in de Achterhoek selectief en zorgvuldig met de ruimte en het landschap omspringen”, stelt Langeveld. “Niet alles wat kan moeten we op dit moment ook al doen. Op de langere termijn zijn ook innovaties te verwachten in bijvoorbeeld opslag van elektriciteit in batterijen en het benutten van waterstof.”

Om duurzame energie op te kunnen wekken en te kunnen transporteren via het bestaande elektriciteitsnetwerk, is een opwekcombinatie van wind- en zonne-energie nodig. Langeveld licht toe: “Als de zon schijnt waait het vaak niet en andersom. We hebben beide nodig voor balans op het netwerk en om de opgewekte energie te kunnen benutten. Maar ook om de energiekosten voor de inwoners van de Achterhoek betaalbaar te houden en rekening te houden met de leefomgeving. Alleen inzetten op zonneparken gaat ten koste van landbouwgrond, waar onze agrariërs, maar ook inwoners zich zorgen over maken. Daarom kiezen we ervoor om stevig in te zetten op zon-op-dak-projecten, zoals zonnepanelen op bedrijfsdaken en boven openbare parkeerplaatsen. Daarnaast hebben we zorgvuldig een aantal zoekgebieden opgenomen waar windturbines geclusterd kunnen worden; dit vergt minder ruimte. Hoe en waar precies, dat moet nog worden uitgewerkt in de fase naar de RES 2.0.”

Na het zomerreces gaat de ontwerp-RES 1.0 naar de de gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap voor besluitvorming. Het is mogelijk dat raden nog wijzigingen voorstellen. De resultaten worden verwerkt in de RES 1.0, die vervolgens voor definitieve besluitvorming wordt aangeboden. “Door deze werkwijze is onze RES wel iets later klaar dan elders, maar we vinden het erg belangrijk dat er voldoende tijd wordt genomen. Het gaat hier wel over een belangrijk besluit voor de toekomst van de Achterhoek en de eigen gemeente”, besluit Langeveld.

www.res-achterhoek.nl/ontwerpRES1