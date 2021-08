DIEREN – Het Repair Café in Dieren is zaterdag 14 augustus geopend. Bezoekers kunnen tussen 14.00 en 16.00 uur terecht in de Oase voor het repareren van allerhande spullen. Om een wachtrij in de Oase te voorkomen, worden bezoekers verzocht zich vooraf aan te melden via info@repaircafedieren.nl. Zij krijgen dan een tijdslot toegewezen.