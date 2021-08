Regio met deze slimme besparingstips nóg duurzamer

(Dit is een gesponsord artikel)

REGIO – Het is te zien aan de vele berichten: onze regio is hard bezig de duurzaamheidslat alsmaar hoger te leggen. Zo is er voor bedrijven een webinar over zonne-energie en werd bekend dat de gemeente Doesburg in 2030 over 200 laadpalen wil beschikken. Maar wat kunnen particulieren zelf doen om nog minder stroom te verbruiken?

Want naast het besparen van kosten door middel van energie vergelijken, wordt het pas echt duurzaam als men ook daadwerkelijk minder gaat verbruiken. Maar dat is prima te combineren, zeker wie een beetje creatief is en langer nadenkt over de aspecten van het huishouden die minder stroom kunnen verbruiken, ziet door zijn maatregelen het verbruik omlaag schieten. Dubbel besparen is dan ook het devies: op kosten en verbruik.

Smartphone minder gebruiken

De smartphone, hij moet elke dag op de oplader en men lijkt er massaal aan verslingerd. Er zijn dan ook ontelbaar handige apps, we onderhouden er op zowel zakelijk als particulier gebied relaties mee en met name jongeren willen nog wel eens beweren dat ‘hun hele leven’ in die telefoon zit. Maar dat is goedbeschouwd natuurlijk niet waar, ook al is een smartphoneverslaving een typisch verschijnsel van deze tijd. Voor wie een hobby heeft zoals knutselen, pianospelen of puzzelen, bestaat het ding soms niet en dat is prima: de smartphone verbruikt namelijk evenveel stroom als een koelkast met gemiddeld energielabel. In deze vergelijking is het stroomverbruik bij de productie niet eens meegerekend.

Oven en huis voorverwarmen

Over apps gesproken. Het is anno 2021 mogelijk om met diezelfde smartphone de verwarming al aan te zetten wanneer men nog onderweg is. “Dan is het huis lekker warm als ik thuiskom”. De vraag dringt zich op of dit niet een beetje decadent is. Wellicht is deze gewoonte ontleend aan het voorverwarmen van de oven, hetgeen in veel recepten aangeraden wordt maar eveneens onnodig is. Bijvoorbeeld lasagne kan direct in de oven, na ongeveer 35 minuten is ze klaar. Hier kan flink op bespaard worden.

Korter koken

Bij het koken verbruiken we vaak te veel energie. Zo kan water voor de pasta beter eerst even in de waterkoker, dan hoeft de inductiekookplaat niet zo lang aan totdat het water eindelijk kookt. Ook is het gebruik van meer pitten tegelijk bij een pasta niet nodig: als deze eenmaal kookt, kan de warmtebron uitgezet worden, ze wordt vanzelf gaar terwijl men de saus bereidt. Dit geldt ook voor eieren, als ze koken, kan de plaat uitgezet worden. Sowieso geldt voor veel keukenapparaten dat vervanging door een minder energieslurpend exemplaar beter is op de lange termijn, voor zowel portemonnee als milieu.