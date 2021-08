Politie kamt Doesburgse wijk uit

DOESBURG – De wijk rond de Smitsweide in Doesburg is vrijdagavond 30 juli opgeschrikt door een zoekactie door de politie. Meerdere agenten in zware kogelwerende vesten hebben rond 21.30 uur de wijk uitgekamd. Zo werd er onder andere in de achterpaden van woningen gezocht. Hierbij waren ook honden present. Volgens omstanders zouden er net daarvoor twee scooters zijn gevlucht richting Giesbeek, hier kan de politie echter niks over melden. Wat er aan hand is, is onduidelijk.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink