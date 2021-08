Ouderenarts geeft online presentaties

VELP – Ouderenarts Ester Bertholet uit Velp verzorgt dit najaar regelmatig presentaties over onderwerpen die interessant zijn voor senioren. Door deze online aan te bieden, zijn ze eenvoudig toegankelijk voor mensen die verder weg wonen of minder mobiel zijn.

Ester Betholet heeft haar praktijk voor ouderengeneeskunde in het Gezondheidscentrum in Velp. Ze is bekend van het behandelpaspoort, waarin iedereen eenvoudig zijn of haar behandelwensen kan vastleggen.

Nu is ze, samen met 150 ouderen uit het hele land, bezig met een boek over ‘ouder worden’. Hierin komt van alles aan bod, variërend van medische onderwerpen en medicatie tot preventie, zingeving en welzijn. Ook veel collega’s uit de regio lezen mee, onder meer huisartsen, specialisten, een apotheker, een paar hoogleraren, paramedici, een notaris.

Over een aantal onderwerpen die ook in het boek worden opgenomen geeft Ester presentaties. Voor corona deed ze dit ‘live’ op locatie, de laatste tijd online via Zoom. Dit heeft als voordeel dat de lezingen ook toegankelijk zijn voor mensen die verder weg wonen of minder mobiel zijn. “De eerste Zoom-presentaties waren erg leuk en verbindend, mensen zijn heel enthousiast”, vertelt de specialist ouderengeneeskunde. “Ook ouderen die nooit eerder een Zoom hadden bijgewoond of zelfs niet eens zo vaardig zijn met de pc lukte het om goed mee te doen.” Er is technische hulp voor mensen die dit nodig hebben.

De vele positieve reacties zijn voor Ester een reden om de serie zoombijeenkomsten te plannen voor het najaar. Zo spreekt zij op donderdag 2 september om 10.30 uur en dinsdag 7 september om 13.30 uur over slechthorendheid. Op dinsdag 5 oktober om 13.30 uur en donderdag 7 oktober om 10.30 uur is het onderwerp gewrichtsklachten. Op dinsdag 2 november om 13.30 uur en donderdag 4 november om 10.30 uur spreekt Ester over angstklachten. Het onderwerp van donderdag 2 december 10.30 uur en dinsdag 7 september 13.30 uur is incontinentie. Alle lezingen duren ongeveer een uur.

Aanmelden voor een van deze lezingen kan via een e-mailtje naar info@esterbertholet.com, informatie volgt daarna. Deelnemers hebben alleen internet en een camera op hun computer nodig om mee te kunnen doen. De kosten bedragen 12,50 euro.

www.esterbertholet.com

Archieffoto: Ouderenarts Ester Bertholet