Orgelconcert Anton Doornhein

DOESBURG – Anton Doornhein verzorgt donderdag 12 augustus het vierde in de StiDoMu-serie van zomeravondconcerten. Het begint om 20.00 uur en de organist zal alle drie de orgels van de Martinikerk bespelen. Het programma is mede daardoor heel afwisselend en omvat werken van Reger, Bach en Schumann, maar ook van minder bekende componisten als Sokola en Karg-Elert.

Anton Doornhein studeerde vanaf 1978 hoofdvak orgel bij Jet Dubbeldam. Hij won meerdere prijzen op binnen- en buitenlandse orgelconcoursen. Hij is verbonden als organist aan de R.K. Dominicuskerk te Rotterdam. Van zijn spel verscheen een aantal cd’s met opnamen uit beroemde Europese kerken.

Kaarten voor het concert in de Martinikerk kosten 12,50 euro en zijn alleen te bestellen via via www.stidomu.nl.

Foto: Daan de Rode