Opnieuw één lijst van PvdA en GroenLinks Doesburg

DOESBURG – PvdA en GroenLinks trekken ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen samen op. Ze zetten de huidige samenwerking voort en Mark Mol, lid van de huidige fractie, is voorgedragen als lijsttrekker.

Grondleggers van de samengevoegde PvdA/GroenLinks-fractie waren in 2017 Peter Bollen en Kees van Immerzeel. Bij de verkiezingen van maart 2018 werden met de gecombineerde lijst drie zetels in de wacht gesleept. Lijsttrekker Peter Bollen werd vervolgens (opnieuw) wethouder, Kees nam het fractievoorzitterschap op zich. Beiden hebben te kennen gegeven in de nieuwe zittingsperiode geen plek in de raad meer te ambiëren.

De leden van beide partij-afdelingen oordeelden eind 2020 positief over de samenwerking en kozen in overgrote meerderheid voor voortzetting van de gezamenlijke fractie. In de nieuwe lijsttrekker Mark Mol (57) menen de besturen de geknipte kandidaat te hebben gevonden die ‘het roodgroene verbond kan verstevigen en uitbouwen’.

Over zijn drijfveren en idealen zegt Mark Mol zelf: “Ik sta voor een sociaal Doesburg, waar we werk gaan maken van een actief armoedebeleid en waar we mensen in de bijstand meer mogelijkheden bieden om uit hun situatie te komen. Ik geloof ook in een Doesburg waar burgers meer zeggenschap gaan krijgen, bijvoorbeeld door mee te praten over de gemeentebegroting, en waar er meer aandacht is voor de diversiteit van onze inwoners. En ik wil me sterk maken voor initiatieven om dieren en natuur in onze gemeente beter te beschermen en met meer respect te behandelen.”

Een commissie, met daarin naast Mark Mol Nynke de Jong, Huup Dassen en Yvonne Irving, werkt inmiddels aan het verkiezingsprogramma, waarbij actief de input van Doesburgers en organisaties zal worden gezocht. Meedenken kan ook door een mail te sturen naar programma.pvdagroenlinks@gmail.com. In november stellen de leden de kandidatenlijst vast. De raadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart.