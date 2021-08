BRUMMEN – Rond vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus gaan de medewerkers van de actie Hongerpot op pad om de hongerpotjes te legen. De opbrengst is bestemd voor de projecten in India en Armenië, waar kinderen van tenminste een gezonde maaltijd per dag worden voorzien. Wie meer informatie wil, ook een hongerpotje thuis wil om geld te sparen voor de projecten of vrijwilliger wil worden, kan bellen met tel. 06-29191384.

www.hongerpot.nl