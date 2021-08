Ophaalsessies voor masterplan Veluwezoom geslaagd

RHEDEN – Tijdens de Week van de Veluwezoom hebben de gemeente Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten tijdens verschillende werksessies diverse belangengroepen gevraagd mee te denken over de toekomst van de Veluwezoom. Een vertegenwoordiging van ruim 30 belanghebbenden ging over verschillende thema’s met elkaar in gesprek.

Aan de hand van de kaart van het gebied Veluwezoom is aan de belanghebbenden (onder andere ANWB, Belang Beekhuizen en Red Heuven, ORDS Rheden/de Steeg, Motorrijders actiegroep en de Fietsersbond) gevraagd om een trots en een zorg te benoemen waarover men in deelgroepen met elkaar in gesprek is gegaan. Met deze resultaten en de opbrengst van de vragenlijst is een aantal criteria benoemd, aan de hand waaraan de scenario’s zullen worden opgesteld. Het gaat daarbij onder andere om criteria als ruimte en stilte rondom de Posbank, verbinding met de Veluwezoom met de omliggende dorpen, landgoederen en de IJsselvallei, toegankelijkheid en gastvrijheid voor verschillende doelgroepen, versterking van natuurwaarden en de basisvoorwaarden.

Aan de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ongeveer twintig belangengroepen, is een aantal concept-scenario’s voorgelegd. Deze vormden de basis van het eerste gesprek en worden op dit moment verder uitgewerkt. Tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep worden de uitgewerkte scenario’s aan de opgestelde criteria getoetst. Direct na de zomer wordt hieruit een keuze gemaakt. De reacties van belangengroepen op de scenario’s worden meegenomen in het beslissingsproces. De keuze uit de scenario’s zal worden gemaakt door de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten. Het gekozen scenario wordt vervolgens uitgewerkt tot het masterplan. Over dit masterplan nemen de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten naar verwachting rond de jaarwisseling een besluit.