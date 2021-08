Open inloop in de huiskamer van Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Op donderdag 2 september start in Dorpshuis Rheden de open inloop. Op alle doordeweekse middagen zijn bezoekers tussen 13.30 en 16.00 uur welkom voor een praatje, kopje koffie, spelletje of iets te lezen. Een bezoek aan de inloop is een mooie gelegenheid om er even uit te zijn, andere mensen te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is tegelijkertijd het informatiepunt van welzijnsorganisatie Incluzio geopend. Dorpshuis Rheden is te vinden aan het Meester B. van Leeuwenplein 3. Meer informatie is verkrijgbaar door een e-mailtje te sturen naar Maria Hugen, a.rijnten@kpnmail.nl.

Foto: Jannie de Jong