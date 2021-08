Open dag Keppelse Golfclub

HOOG-KEPPEL – De Keppelse Golfclub nodigt belangstellenden uit om op zaterdag 4 september kennis te komen maken met de golfsport. Iedereen is welkom tussen 13.00 en 16.30 uur, zowel beginners als mensen die al kunnen golfen, maar dit niet vaak doen.

De vereniging uit Hoog-Keppel merkt dat er sinds de uitbraak van corona veel interesse is in golf. Binnen alle beperkingen was golf een mooie manier om toch sportief buiten te zijn. De Keppelse Golfclub verwelkomde sinds de uitbraak van de pandemie meer dan honderd nieuwe leden. De vereniging, die dit jaar haar 95-jarig bestaan viert, hoopt dat belangstellenden na een bezoek aan de open dag op 4 september ook de smaak te pakken krijgen.

Beginners van alle leeftijden kunnen tijdens de open dag in groepjes meedoen aan een golfclinic. De professionals van de Keppelse Golfacademie laten hen op een leuke en boeiende manier kennismaken met het spel. Voor de jeugdige spelers is er een apart programma. Jongeren met hun ouders zijn van harte welkom.

Niet alleen beginners kunnen terecht. De open dag kan een goede reden zijn om de golfspullen weer eens tevoorschijn te halen. Golfers met enige ervaring kunnen met een van de leden een paar holes spelen. Zij, maar anderen die dat ook willen, kunnen aan de slag met de Track Man, een golfsimulator om virtueel te spelen op de meest mooie banen.

Er wordt uitleg gegeven over les- en trainingsmogelijkheden. Voor starters is er een speciaal lesprogramma om in korte tijd de eerste beginselen onder de knie te krijgen. Ook is er een speciaal aanbod om voor een welkomstprijs lid te worden bij de golfvereniging. Bij de Keppelse Golfclub is geen ledenstop. Vanwege corona is aanmelding via kennismaking@keppelse.nl noodzakelijk.