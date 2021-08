Open atelier in Eerbeek

EERBEEK -Zaterdag 28 en zondag 29 augustus is het open atelier in het witte huisje aan de Boshoffweg 2 in Eerbeek. Marieke Ruijgrok zal haar beelden van Abaca-papier en de schilderijen laten zien, die zij buiten aan de IJssel schildert. Tevens is een kijkje mogelijk in het witte huisje dat in 1839 is gebouwd, vroeger bij Huis te Eerbeek hoorde en vervolgens de molenaarswoning werd van de molenaar op landgoed De Molenbeek. Bezoek is op beide dagen mogelijk van 12.00 tot 17.00 uur.