Op vakantie in de regio: De onbekende verhalen van Doesburg

Dat veel mensen dit jaar in Nederland op vakantie gaan of thuis blijven, is voor de redactie van Regiobode een mooie gelegenheid om deze zomer eens op zoek te gaan naar bekende en minder bekende toeristische pareltjes in onze regio. Deze week maken we een standswandeling door Doesburg.

DOESBURG – “Ik vertel graag de verhalen over Doesburg die niet in de boekjes staan”, vertelt Maria Leensen. Ze is vrijwillig stadsgids bij de VVV en neemt regelmatig bezoekers mee de binnenstad in. In een wandeling anderhalf uur laat ze niet alleen de highlights van de Hanzestad zien, maar ook de verborgen pareltjes.

Na vertrek vanaf de VVV koerst Leensen richting de Martinikerk, letterlijk het centrum van de stad. Dit doet ze via de Gasthuisstraat, waar ze uitlegt waarom er twee rijen zwarte steentjes in de Gasthuisstraat liggen: “Hier liep vroeger de rails van de stoomtram.” Maria vertelt trots over de historie van Doesburg, dat in 1237 stadsrechten kreeg. “Daarmee begon een periode van welvaart voor de stad. De meeste oude panden stammen uit de periode van voor 1600, de tijd van het Hanzeverbond, waarin Doesburg rijk werd. Onze binnenstad is dus ouder dan die van Amsterdam, iets dat ik altijd graag vertel als ik Amsterdammers in de groep heb”, lacht Leensen. Haar verhaal zit vol leuke feitjes: “Omdat er oer in de grond zit, heeft de kerk vaak blikseminslag. De Doesburgse toren heeft sinds 1783, als eerste kerk in Nederland, een bliksemafleider”, vertelt de gids.

Leensen neemt haar groepje mee naar het monument van Jan Wolkers, waar de oude luidklok van de Martinitoren ligt. Deze raakte beschadigd toen de Duitsers in 1945 bij het verlaten van de stad de toren opbliezen. “Inmiddels hangt er een nieuwe klok in de toren. Overigens hebben we niet alleen de luidklok, maar ook de papklok, die om 21.00 uur ‘s avonds aangeeft dat we naar binnen moeten. Wij waren in Doesburg dus allang gewend aan de avondklok”, lacht Maria.

In de brede Koepoortstraat woonden de notabelen van de stad en hier staan dan ook de meest voorname huizen. De meeste zien er jonger uit dan ze zijn, vertelt Maria. “Eind 1800 hadden de inwoners van Doesburg weer wat meer geld en zijn veel van deze panden opgeknapt. De huizen erachter zijn vaak veel ouder. Dat huis daar stamt uit 1500. En dat witte lange huis bestond vroeger uit een steegje met drie huizen.”

Smalste huis

Maria maakt een mooi rondje door de binnenstad, waarbij ze wijst op de kleine details, zoals een mooi Mariabeeldje aan de gevel op de hoek van de Veerpoortstraat en het smalste huisje van Doesburg. “Het is slechts 2 meter 80 breed, als ik me niet vergis. Heel vroeger was het een doorgang voor paard en wagen, die is dichtgemaakt om er een huis van te maken.” Onderweg geeft ze haar wandelaars het advies vooral ook omhoog te kijken om de mooie geveltjes niet te missen. “Bij sommige huizen kun je ook prachtig zien hoe smal ze zijn gebouwd. Als je bij het keukenraam naar binnengluurt, kijk je zo door naar de straat aan de andere kant. Maar ik ga natuurlijk niet met mijn groep voor het raam staan”, vertelt ze. “Wel is het heel leuk om te laten zien dat veel mensen in de binnenstad hun tuintjes op de stoep maken omdat zij geen tuin hebben.”

Bij het stadhuis vertelt ze over de geschiedenis van het oude pand, dat in de loop der jaren is ‘gegroeid’ doordat er steeds panden werden bijgekocht om uit te breiden. Bij de oude voordeur van het stadhuis vertelt ze dat deze bijna niet meer wordt gebruikt. “Hij gaat alleen nog open voor Sinterklaas, de Koning en bruidsparen.” Ze wijst nog even op het beeldje van Martinus, de bisschop van Tours, naar wie de Martinikerk werd vernoemd.

Natuurlijk wordt er ook even halt gehouden bij De Waag, het oudste bierhuis van Nederland, waar de oude gevel wordt bekeken. En ook hier heeft Maria een leuk verhaal bij. “Tot 1898 kregen arbeiders bij de Waag hun loon uitgekeerd in zakjes. Je kunt je voorstellen dat er weinig van dat loon bij moeder de vrouw thuis kwam”, lacht ze.

Elke tour is anders

Na anderhalf uur besluit Maria haar rondleiding in het Gasthuishofje. “Het was mijn eerste stadswandeling in ruim anderhalf jaar, maar alle informatie zit er nog prima in”, concludeert ze. Maria verzorgt al jaren rondleidingen en of dat nu voor een groepje van zes toeristen is, zoals vandaag, of een vrijgezellenfeest van twintig man, ze draait haar hand er niet meer voor om. “Iedere rondleiding is in de basis wel hetzelfde. De Martinikerk, de Waag en het stadhuis horen natuurlijk bij de geschiedenis van de stad. Maar ik hou vooral van die kleine verhaaltjes, over bewoners en gebeurtenissen, die ik graag in mijn rondleiding verwerk.” En zo ziet iedere rondleiding er weer anders uit. Zeker ook omdat iedere gids natuurlijk weer een ander verhaal brengt, toegespitst op de groep die hij of zij rondleidt. “Er is zoveel moois over Doesburg te vertellen,” besluit een trotse stadsgids.

Stadswandeling Doesburg

Elke dinsdag en donderdag t/m 2 september: 14.00 – 15.30 uur

Elke zaterdag t/m 27 augustus: 13.30 – 15.00 uur

Kijk voor de meest actuele informatie over de stadswandeling of een van de andere activiteiten van VVV Doesburg op www.bezoek-doesburg.nl.

Foto: Bij de maquette achter het stadhuis laat stadsgids Maria Leensen zien hoe Doesburg is gebouwd volgens typisch middeleeuws plan: rondom de kerk

Foto 2: Maria Leensen besluit de rondleiding op het Gasthuishofje