Op vakantie in de regio: Blinkende bolides in Beekbergen

Dat veel mensen dit jaar in Nederland op vakantie gaan of thuis blijven, is voor de redactie van Regiobode een mooie gelegenheid om deze zomer eens op zoek te gaan naar bekende en minder bekende toeristische pareltjes in onze regio. Deze week nemen we een kijkje in het Ford Museum in Beekbergen

BEEKBERGEN – Tien jaar geleden startte Nico het A-Fordmuseum in Beekbergen. Nico heeft een grote liefde voor auto’s en inmiddels een zeer diverse collectie aan oude Fordjes uit de jaren 30 van de vorige eeuw. “Mijn eerste Ford kocht ik zo’n 50 jaar geleden”, vertelt hij. Door de jaren heen voegde hij steeds meer A-Ford oldtimers toe aan zijn collectie.

Om mensen mee te laten genieten van de mooie wagens, opende Nico destijds het museum. De opening van het museum was ongeveer tien jaar geleden en hij herinnert het zich nog goed. “Er reed een stoet van wel 100 oldtimers door Beekbergen, erg mooi.” Paul Blokhuis, die tegenwoordig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is, opende het museum destijds.

Brandweerauto

Bij binnenkomst in het Ford Museum valt het oog gelijk op de blinkende oldtimers, die in de mooie ruimte staan. De auto’s in het museum zijn allemaal in rijdende staat. Nico importeerde ze veelal zelf uit de Verenigde Staten, auto’s zijn daar meestal in goede staat. Het zijn A-Fords in verschillende modellen, van cabriolet tot postwagen en van roadster tot een originele brandweerauto uit Michigan. “Die is echt gebruikt en heeft slechts 4000 kilometer op de teller”, vertelt de autoliefhebber. Vele andere modellen schitteren in de ruimte, die overigens zelfs ook een bijzondere historie heeft. Het pand, de oude Tullekensmolen, is een oude watermolen, die vroeger diende als papiermakerij.

Speelgoed

Naast de mooie auto’s is er voor bezoekers ook veel ander materiaal in het museum te vinden zoals foto’s, auto-miniaturen, Ford-accessoires, fietsen, maar ook ook oud speelgoed. Het museum in Beekbergen is het enige Ford-museum in Nederland. Het is dan ook voor veel liefhebbers een bijzondere plek. Nico is tijdens de openingstijden van het museum ook altijd zelf aanwezig om bezoekers te vertellen over de bijzondere auto’s en spullen die het museum rijk is.

A-Ford Museum Beekbergen

Openingstijden:

Dinsdag: 14.00 tot 17.00 uur

Donderdag: 14.00 tot 17.00 uur

Zaterdag: 14.00 tot 17.00 uur

Voor andere openingstijden kan contact worden opgenomen via tel. 06-13563721 of brede010@planet.nl.

In december, januari en februari is het museum gesloten.