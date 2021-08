Nieuwe voorzitter voor muziekvereniging OLTO

LOENEN – De Loenens Muziekvereniging OLTO heeft een nieuwe voorzitter. Marcel Mooij heeft de hamer overgenomen van Jan Pierik, die wegens verhuizing zijn functie noodgedwongen moest overdragen. Pierik had na ruim drie jaar ‘de gang er in’ bij deze vereniging, maar gaat nu vertrekken.

Jan Pierik laat weten voor een moeilijke keuze te hebben gestaan. Enige jaren geleden heeft hij ervoor gekozen om in Loenen te gaan wonen, maar nu verlaat hij het dorp om naar de kop van Noord-Holland te verhuizen. Deze keus is ingegeven door de wens om dicht bij de kinderen en kleinkinderen te gaan wonen.

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is afscheid genomen van Pierik. Ere-voorzitter Paul Sanders bedankte hem voor zijn grote inzet in de afgelopen drukke periode, waarin het harmonie-orkest en de drumfanfare tot één orkest zijn samengevoegd. Sanders prees Pierik voor de wijze waarop hij de samenvoeging van de twee korpsen heeft begeleid. Hij bedankte hem voor het ‘toekomstbestendig’ maken van OLTO en daarbij de bijdrage van OLTO voor de leefbaarheid van Loenen. Sanders bood als dank en herinnering een oud muziekinstrument aan net de inscriptie: ‘Bedankt voor de tropenjaren als voorzitter van de de muziekvereniging OLTO Loenen. Nu mag je uitblazen. 30 juni 2021’. Daarbij kreeg hij een doos wijn en waren er bloemen voor echtgenote José.

Door de samenvoeging van het harmonie-orkest en de drumfanfare tot een nieuw orkest slaat OLTO een nieuwe weg in met nieuw repertoire en een nieuwe dirigent. En nu dus ook een nieuwe voorzitter. Marcel Mooij (51 jaar) is altijd al actief geweest bij het fanfarekorps in Loenen aan de Vecht, tot hij zijn onregelmatige werkzaamheden niet meer kon combineren met de muziek. Hij vindt het prachtig dat hij weer actief kan zijn binnen een muziekvereniging. En nu in Loenen op de Veluwe. Er wachten hem veel taken: een nieuwe dirigent zoeken voor het orkest, een gezonde vereniging zijn, blijven investeren in de jeugd en nieuwe leden en een 110-jarig jubileum dat eraan komt. Dit alles gaat Mooij zijn volle aandacht geven. Het allerbelangrijkste vindt hij dat iedereen met plezier en enthousiasme lid is van OLTO en met een grote glimlach graag naar de repetities en optredens komt.

Foto: Eline Dammers

Foto: Marcel Mooij (links) neemt het voorzitterschap van OLTO over van Jan Pierik