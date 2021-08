Nieuwe tentoonstelling bij Galerie Espace Enny

LAAG-KEPPEL – Vanaf zondag 15 augustus is bij galerie Espace Enny in Laag-Keppel de tentoonstelling ‘Sporen van architectuur’ te zien. Deze is mede samengesteld door Kees Bierman en toont werken van tien verschillende kunstenaars.

Sommige kunstenaars werken intuïtief, anderen werken juist op basis van onderzoek. Dat wil niet zeggen dat zij minder bevlogen in hun werk zijn, integendeel. ‘Sporen van architectuur’ brengt maar liefst tien kunstenaars samen, die al onderzoekende hun oeuvre vormgeven. Daarbij hebben ze veel aandacht voor hun materialen en technieken, en voor de traditie waarin ze werken. Ze zijn streng en precies in het maken; het kunstwerk is niet zomaar af, maar vereist de nodige aandacht voor het de wereld in mag. Gedeelde inspiratiebronnen zijn architectuur én hoe de mens zich daarin beweegt. Toch zijn die invloeden niet altijd direct af te zien aan hun werk. Deze tentoonstelling nodigt de kijker dan ook uit om op zoek te gaan naar de sporen van architectuur in de kunst van deze onderling diverse kunstenaars.

De deelnemende kunstenaars zijn Kees Bierman, Sjoerd Buisman, Marissa Evers, Kuno Grommers, Klaas Gubbels, Bart Kelholt, Marianne Lammersen, Herbert Nouwens, Cornelius Rogge en Jan Maarten Voskuil. De expositie wordt zondag 15 augustus om 15.00 uur geopend met een verrassend programma en is te zien tot en met 19 september.

Galerie Espace Enny kan op afspraak bezocht worden op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag van 14.00 tot 17.00 uur. Per keer kunnen één tot zes bezoekers worden ontvangen, zodat voldoende afstand kan worden gehouden. Een afspraak maken kan via tel. 0314-381808 of info@espaceenny.nl.

Kees Bierman (1936) begon zijn kunstcarrière als graficus. Langzaam maakte hij een overstap naar het driedimensionale, en legde hij zich toe op collages en beelden. Daarnaast was hij jarenlang docent aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Eugène Terwindt schreef over hem: ‘Bierman wil: niet-functioneel maar andere materialen op andere plekken en vooral in een afwijkende context.’

Sjoerd Buisman (1948) bestudeert de natuurlijke groeiprocessen van bomen en andere planten. Hij is beeldhouwer en conceptueel kunstenaar, met een achtergrond in landart. Zijn werk beweegt zich op de dunne grens tussen natuurlijke en kunstmatige materialen en vormen. Buisman studeerde aan de Academie voor beeldende kunsten (Rotterdam) en was resident aan Ateliers ’63.

Marissa Evers (1974) maakt tekeningen en schilderijen, die gekenmerkt worden door de onderzoeksmatige aanpak. Ze herschikt in haar plattegrondachtige werken de vertrouwde structuren van bestaande steden; denk bijvoorbeeld aan de straten en de gebouwen. Evers studeerde aan het Sandberg Instituut, het College of Art in Edinburgh, en de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving.

Kuno Grommers (1948) gebruikt fotografie – dat gezien wordt als een medium om iets stil te zetten – juist om de dynamiek van ruimtes te benadrukken. Ook al staan de beelden stil, er zit een duidelijke beweging in deze abstracte installaties die de zwaartekracht lijken te tarten. Grommers heeft een achtergrond als theaterfotograaf en legde zich later toe op de beeldende kunst.

Klaas Gubbels (1934) is beroemd vanwege om zijn kenmerkende stillevens van tafels, stoelen en – nog het meest – koffiepotten. Daarin realiseert hij een hoge mate van abstractie, terwijl hij de figuratie nooit uit het oog verliest. Naast schilderijen bestaat zijn oeuvre ook uit sculpturen, tekeningen, litho’s, collages en vele andere media.

Bart Kelholt (1946) is een beeldhouwer die ooit gefascineerd raakte door plattegronden en architectuur. Gaandeweg is hij zijn eigen ‘ruimtes’ gaan ontwerpen. Zijn beelden ogen massief en minimalistisch, maar bieden tegelijkertijd een keur aan binnenruimtes. Ze lijken zich te bevinden op de grens tussen sculpturen en gebouwen. Kelholt studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie.

Marianne Lammersen (1984) laat zich inspireren door de veranderlijkheid van de omgeving Haar oeuvre bestaat uit sculpturen, installaties en collages. Die tonen vaak architecturale vormen, die vervreemdend lijken, maar misschien vertrouwder zijn dan je denkt. Lammersen studeerde sculptuur aan de AKI en aan de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie.

Herbert Nouwens (1954) is een beeldhouwer die sinds 1985 vrijwel uitsluitend met staal werkt. Dat materiaal geeft hem de mogelijkheid om grote contrasten neer te zetten: constructies die massief ogen, maar ook transparant zijn en bovendien weinig blijken te wegen. Nouwens studeerde aan de Stadsacademie en de Jan van Eijk Akademie.

Cornelius Rogge (1932) speelt met volume. Zijn werk maakt een monumentale, soms spirituele indruk. Hij maakt sculpturen, installaties en tekeningen. Daarin speelt altijd wel een memento mori­t-thema een rol, evenals de invloed van het boeddhisme en de theosofie. Rogge studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksakademie van beeldende kunsten.

Jan Maarten Voskuil (1964) maakt kunst op de grens tussen schilderij en sculptuur. Een belangrijke inspiratiebron is de opvatting dat kunst alleen naar zichzelf mag verwijzen. Op basis van wiskundige formules maakt hij oppervlaktes die van gedaante lijken te veranderen. Vaak lijken de afzonderlijke elementen op gespannen voet met elkaar te staan.