Nieuwe leden welkom bij computerclub STACC

RHEDEN – Computerclub STACC heeft ruimte voor nieuwe leden. STACC staat voor Stichting Atari Computer Club, maar is niet alleen bedoeld voor Atari-liefhebbers. Alle computergebruikers zijn welkom om hun kennis van computers en het gebruik ervan te delen en/of uitbreiden. Er is elke eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur een bijeenkomst in het Dorpshuis in Rheden. Hier worden allerlei zaken behandeld. Onderwerpen worden regelmatig door leden aangedragen. Nieuwe leden zijn welkom een kijkje te komen nemen op de zaterdag. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 7 augustus.

www.stacc-computerclub.nl

tel. 06-38698309