Nieuwe bruggetjes voor hondenpaadje

LOENEN – Langs de oostzijde van de Horstweg in Loenen loopt, vanaf de Horstweg tot aan de Vrijheidsboom bij de Weverstraat, een laan met dubbele rijen eikenbomen. Van oudsher horen deze bomen, evenals de eiken aan de Molen-Allee, tot het bezit van kasteel Ter Horst. Sinds de komst van de nieuwbouwwijk Hacfort aan de andere zijde van de Horstweg, wordt het paadje tussen de twee rijen bomen intensief gebruikt door hondenbezitters. Zonder last van het verkeer kunnen baasjes en honden hier ongehinderd wandelen.

Het paadje kreeg zo’n twintig jaar geleden een paar zogenaamde knuppelbruggen, voor de wandelaars een groot gemak. Vanaf de Horstweg/hoek Molen-Allee kan dit paadje worden ingestoken. Ook halverwege bij de kruising met de beek, afkomstig van de welbron Kop van der Gouw aan de Hoofdweg, kwam een bruggetje. Beiden bouwsels raakten echter in verval. Tot vreugde van velen kwamen er onlangs toch weer twee mooie houten bruggetjes terug die prachtig passen in de natuur.

Foto: Martien Kobussen