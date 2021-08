Nieuwbouw Halve Maanweg in oktober van start

DOESBURG – Woonservice IJsselland kondigt trots aan dat in oktober de bouw van start gaat van een nieuw appartementencomplex aan rand van de binnenstad van Doesburg. Aan de Halve Maanweg komen 24 appartementen in een modern gebouw, waarvan 21 binnen de sociale sector. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners hun appartement eind volgend jaar betrekken.

Het nieuwe gebouw is ontworpen door Architectengroep Gelderland en wordt gebouwd door Reinbouw BV uit Dieren. Na de bouwvak, eind augustus, plaatsen alle deelnemende partijen het bouwbord. De aannemer en Woonservice IJsselland maken samen een brochure, met daarin alle informatie over de appartementen voor potentiële huurders. De appartementen worden begin 2022 toegewezen. Inwoners van Doesburg krijgen daarbij een speciale positie, meldt Woonservice IJsselland. De nieuwe bewoners kunnen dan naar verwachting voor eind 2022 hun nieuwe huis in.

Er komen 24 appartementen, allemaal gelijkvloers en met twee slaapkamers. Elk heeft een eigen buitenruimte en berging en is bereikbaar met een lift. 21 Appartementen vallen binnen de sociale sector, drie anderen zijn iets duurder en vallen in de middenhuur. De woningen worden duurzaam en gasloos gebouwd en hebben lage elektriciteitslasten. Een warmtepomp zorgt voor verwarming en verkoeling.

Onder het gebouw komen, in een afgesloten stallingsgarage, 24 parkeerplekken voor de huurders en 14 plekken die aan derden worden verhuurd. Er komen ook voldoende vrije parkeerplekken achter en in de omgeving van de nieuwbouw, waaronder invalideparkeerplaatsen en parkeerplaatsen met gelegenheid voor het opladen van elektrische auto’s. Op de bouwlocatie wordt de hardnekkige Japanse Duizendknoop volledig weggehaald voordat de bouw start en er komt nieuw groen rondom het gebouw en de parkeerplaatsen.