Nieuw fietspad langs Elsbosweg

KLARENBEEK – Er zit schot in de aanleg van een nieuw fietspad langs de Elsbosweg van Klarenbeek naar de wijk De Maten in Apeldoorn. Klarenbeeks Belang heeft er al vele jaren bij de gemeente op aangedrongen om haast te maken met dit fietspad, omdat vooral veel jongeren, die in Apeldoorn onderwijs volgen, gebruik maken van dit pad.

De aanleg van het fietspad tussen de A50 en De Maten is in volle gang. De werkzaamheden lijken voortvarend te verlopen. De gemeente Apeldoorn verwacht na de zomervakantie het meeste werk gereed te hebben. Hierdoor is verkeershinder na de zomervakantie niet meer te verwachten. Het afwerken van de bermen en het aanbrengen van de afrastering staat in de periode na de vakantie gepland.

Het bestuur van Klarenbeeks Belang is blij dat de gemeente Apeldoorn de gebruikers van de Elsbosweg goed heeft geïnformeerd over omleidingen en dat men de afsluiting gepland heeft in de zomervakantie. Hierdoor heeft de fietsende jeugd zo min mogelijk last van deze werkzaamheden.

Over het stuk fietspad tussen Klarenbeek en de A50 kan het bestuur helaas weinig nieuws melden. Na de zomervakantie gaat het bestuur

weer in gesprek gaan met de gemeente Apeldoorn.