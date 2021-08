MVT en Stoer in De Poort

VELP – Vertegenwoordigers van het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (MVT) en Stichting Stoer zijn donderdag 12 augustus te gast in buurthuis De Poort in Velp. Tussen 12.00 en 15.00 uur vertellen zij bezoekers wat zij voor hen kunnen betekenen en beantwoorden zij vragen over hun werk. Het MVT biedt informatie en advies, maar ook praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van mantelzorg. Stichting Stoer is onder andere bekend van de huisbezoeken aan 70-plussers, de Vrijwillige Ouderenadviseurs en de Dag van de Ouderen.